Vandenbempt na witte rook: "Het voetbal heeft een heel slechte beurt gemaakt"

Denk niet dat Westerlo een sterke zaak heeft

Het voetbal heeft een heel slechte beurt gemaakt

De pijnlijke realiteit is dat dit plan al een paar maanden geleden op tafel lag. Aan de vooravond van de bewuste Algemene Vergadering van 15 mei was er binnen de werkgroep een consensus over een voorstel van 18 ploegen met play-offs met een terugkeer naar 16 clubs over twee jaar. Ongeveer zoals het dus vandaag op tafel ligt.

Veel marge is er niet

Er moet ook nog een extra TV-slot gezocht worden voor Eleven Sports om die bijkomende wedstrijd uit te zenden. Het was ook op vraag van de TV-zender zelf dat men toch de play-offs heeft behouden.

Dat betekent dat we voor een heel erg lang seizoen staan en we weten niet of er ook nog een onderbreking zal zijn of niet. Op het einde van het seizoen is er dan ook nog het EK voetbal als we tegen dan op een veilige manier kunnen reizen. Er zijn 40 wedstrijden en veel marge is er dus niet.