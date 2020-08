Van der Poel en Van Avermaet krijgen 3 sterren van Sporza-jury

3 sterren: 2 renners die de Strade nog niet wonnen

Naast Van der Poel vinden we met Greg Van Avermaet een usual suspect terug, ook al kon hij de koers in zijn vorige 9 deelnames niet winnen. 10e keer goeie keer voor Van Avermaet?

2 sterren: laatste 2 winnaars en Van Aert

Ook Wout van Aert verdient op basis van zijn prestaties de voorbije jaren zeker zijn plaats in dit trio. In de edities van Alaphilippe en Benoot werd hij telkens 3e en nu voelt hij zich naar eigen zeggen "beter dan ooit".

Bij de mannen met 2 sterren vinden we met Julian Alaphilippe en Tiesj Benoot de laatste 2 namen op de erelijst terug. Benoot won 2 jaar geleden in totaal andere omstandigheden dan vandaag, maar hij bewees in het verleden al dat hij erg goed voor de dag kan komen met weinig wedstrijdkilometers in de benen.

1 ster: de klimmerstypes

Bij de verzameling renners met 1 ster achter hun naam treffen we voornamelijk klimmers aan die ook goed uit de voeten kunnen in het eendagswerk. Zoals Jakob Fuglsang, de nummer 2 van vorig jaar die later nog Luik-Bastenaken-Luik zou winnen.

Met Kwiatkowski treffen we een 3e ex-winnaar aan. De Pool won zowel in 2014 als 2017. Pogacar, Schachmann en Teuns hebben een stuk minder ervaring in de Strade. Voor Teuns is het zelfs zijn debuut in de wedstrijd.