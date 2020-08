Super Saturday: Burgos, Strade Bianche en bekerfinales op de Heizel en Wembley

Naar deze dag heeft u waarschijnlijk wekenlang uitgekeken: vandaag serveren we u topkoers én topvoetbal. Beginnen doen we in Italië met de Strade Bianche, daarna gaat het naar Spanje voor de Remco Evenepoelshow in Burgos. Vervolgens serveren we u bekerfinales in Engeland en België. Een bubbel vol sportplezier!