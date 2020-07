Start hockeycompetitie uitgesteld: "Antwerpse clubs kunnen zich niet voorbereiden"

Op 30 augustus zou de eerste partij normaal gespeeld moeten worden, maar de Belgische hockeyfederatie koos voor enkele weken uitstel. "Voor de Antwerpse clubs is het onmogelijk geworden zich goed op het seizoen voor te bereiden", klinkt het in een communiqué.

"We raden de Antwerpse clubs fors af om oefenwedstrijden buiten de provincie te spelen en hebben de andere clubs gevraagd om zich solidair te tonen en ook geen oefenmatchen te spelen voor 26 augustus."

"We beseffen heel goed dat deze nieuwe maatregelen onze sport en onze clubs opnieuw onder druk zetten. Daarom is het extreem belangrijk dat we de regels nauwgezet volgen, zodat de gezondheidssituatie verbetert. Het is de enige manier om weer naar een min of meer normale toestand te gaan."

Naast de ereklasse worden ook de drie nationale divisies van de Belgian League tot zaterdag 19 of zondag 20 september uitgesteld. De start van de competitie in de Open League wordt uitgesteld tot zondag 13 september. In de lagere afdelingen en het jeugdhockey zal de competitie wel zoals gepland in het eerste weekend van september van start gaan.