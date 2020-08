Sporza Dox: Strade Bianche het 6e monument? Ja, zeggen Sporza-surfers

Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije worden in het wielrennen de 5 monumenten genoemd, omdat ze zowel qua uitstraling als qua leeftijd een trapje boven de andere klassiekers staan.

Maar moeten we dat lijstje niet stilaan herzien? Zijn er geen kandidaten voor de titel van 6e monument? Wij nomineren alvast de Strade Bianche, de koers over de witte grindwegen in Toscane die op korte tijd een bijna mythische status heeft verworven.

In een nieuwe aflevering van Sporza Dox onderzoeken we waar de term monument vandaan komt en leggen we uit waarom wij vinden dat de Strade Bianche het 6e wielermonument moet worden.