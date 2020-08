RETRO: Geniet nog eens van de vorige edities van de Strade Bianche

2019: Julian Alaphilippe

Wout van Aert bevestigt in de editie van 2019 al het goeie van het jaar ervoor. In de finale zorgt hij zelfs even voor de verrassing, wanneer hij alsnog komt aansluiten bij het kopduo Fuglsang-Alaphilippe. De Fransman wint uiteindelijk makkelijk de sprint naar het Piazza del Campo. Top 3: 1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Jakob Fuglsang (Den)

3. Wout van Aert

2018: Tiesj Benoot

Zonder twijfel de meest legendarische editie, met dank aan de honse weersomstandigheden. Tiesj Benoot toont zich een echte Flandrien en boekt zijn eerste profzege. In zijn zog maken we de ontbolstering van veldrijder Wout van Aert tot wegrenner mee. Top 3: 1. Tiesj Benoot 2. Romain Bardet (Fra) 3. Wout van Aert

2017: Michal Kwiatkowski

Regen boven Toscane maakt de editie van 2017 geschikt voor Vlamingen. Van Avermaet en Wellens blinken ook uit, maar hebben geen antwoord op de demarrage van ex-winnaar Kwiatkowski. De Belgen verdelen de rest van de buit onder elkaar. Top 3: 1. Michal Kwiatkowski (Pol)

2. Greg Van Avermaet

3. Tim Wellens

2016: Fabian Cancellara

De Strade Bianche van 2016 is lange tijd een tactisch steekspel, tot Peter Sagan op 20 kilometer van het einde de knuppel in het hoenderhok gooit. Stybar en Cancellara volgen, Van Avermaet komt te laat. Vroege vluchter Brambilla begint als leider aan de slotklim, maar hij wordt toch nog teruggefloten. Cancellara gunt Stybar geen bisnummer. Het is de 3e eindzege voor de Zwitser. Top 3: 1. Fabian Cancellara (Zwi)

2. Zdenek Stybar (Tsj)

3. Gianluca Brambilla (Ita)

2015: Zdenek Stybar

Wind is de bepalende factor in de editie van 2015. Een aanval van Van Avermaet kost Vanmarcke de kop in de kopgroep. Stybar en Valverde keren nog terug. In de sprint in Siena verwijst Stybar Van Avermaet naar de 2e plaats. Top 3: 1. Zdenek Stybar (Tsj)

2. Greg Van Avermaet

3. Alejandro Valverde (Spa)

2014: Michal Kwiatkowski

Er lijkt geen kruit gewassen tegen Peter Sagan in 2014, maar Michal Kwiatkowski kan zijn karretje toch aanhaken. Op de slotklim parkeert Sagan zich, waardoor Kwiatkowski eenvoudig wint. Top 3: 1. Michal Kwiatkowski (Pol)

2. Peter Sagan (Svk)

3. Alejandro Valverde (Spa)

2013: Moreno Moser

In 2013 wachten de favorieten te lang om hun pijlen te verschieten. Moreno Moser doet dat hij niet. Hij springt naar de kopgroep en kan hierdoor met een kleine voorsprong aan de finale beginnen. Hij houdt uiteindelijk een kleine bonus over op zijn ploegmaat Sagan. Top 3: 1. Moreno Moser (Ita)

2. Peter Sagan (Svk)

3. Rinaldo Nocentini (Ita)

2012: Fabian Cancellara

Van Avermaet strooit als vanouds met zijn krachten in de editie van 2010. Cancellara timet zijn inspanning beter en gaat op en over onze landgenoot, op weg naar zijn 2e zege in Siena.



Top 3: 1. Fabian Cancellara (Zwi)

2. Maksim Iglinski (Kaz)

3. Oscar Gatto (Ita)

2011: Philippe Gilbert

De eerste Belgische zege in de Strade Bianche komt van Philippe Gilbert, die zonder wonderlijk voorjaar (met zeges in het drieluik Amstel-Waalse Pijl-Luik) goed inzet in Siena. De splijtende demarrage op de slotklim is een voorsmaakje voor wat nog komt. Top 3: 1. Philippe Gilbert

2. Alessanro Ballan (Ita)

3. Damiano Cunego (Ita)

2010: Maksim Iglinski

In 2010 kan Thomas Löfkvist zijn titel prolongeren, maar hij moet in een sprint met zijn drieën zijn meerdere erkennen in Maksim Iglinski, die 2 jaar later met Luik-Bastenaken-Luik de grootste vis uit zijn carrière zou binnenhengelen. Top 3: 1. Maksim Iglinski (Kaz)

2. Thomas Löfkvist (Zwe)

3. Michael Rogers (Aus)

2009: Thomas Löfkvist

Linus Gerdemann, de nummer 3 van een jaar eerder, springt in de finale weg uit de kopgroep. Maar in de laatste kilometer komt hij zichzelf tegen. De Zweed Thomas Löfkvist heeft het beste eindschot. Top 3: 1. Thomas Löfkvist (Zwe)

2. Fabian Wegmann (Dui)

3. Martin Elmiger (Zwi)

2008: Fabian Cancellara

In 1 jaar tijd is de reputatie van de Toscaanse eendagskoers al zo gegroeid dat heel wat toppers naar Siena afzakken voor de tweede editie. Opnieuw gaat de zege naar een renner van CSC. Fabian Cancellara houdt Damiano Cunego af in de sprint. Top 3: 1. Fabian Cancellara (Zwi)

2. Alessandro Ballan (Ita)

3. Linus Gerdemann (Dui)

2007: Aleksandr Kolobnev