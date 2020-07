Philippe Gilbert: "De crossers zullen morgen weer vooraan zitten"

"Mathieu van der Poel is iemand die er altijd staat in alle disciplines: in de cross, mountainbike en op de weg. Maar ook Van Aert heeft al 2 keer het podium bereikt."

Wat met de enorme hitte? "We hadden het er vandaag op training nog over", vertelt Gilbert nog tijdens een videocall. "De hitte wordt echt bepalend. Tijdens de verkenning dronken we al heel wat water en dat zal zaterdag niet anders zijn."

"Alleen kan je tijdens de wedstrijd niet constant naar de ploegwagen afzakken, dus het wordt zaak om voldoende mensen langs de kant van de weg te hebben om bidons aan te vullen."

"Als je één of twee bidons 'mist', kan je wedstrijd snel voorbij zijn. Zodra je één keer overhit, zal je lichaam niet meer herstellen."

"Het is echt ontzettend warm en er is geen afkoeling", onderstreepte Gilbert. "Tijdens de training reden we vandaag met 9 à 10 km/u over die hellingen, in de koers zal dat 13 à 14 km/u zijn. Dus dan voel je die loden hitte echt wel."

"Het zal oppassen worden en het wordt een factor waar we rekening mee moeten houden. Ja er is een Weather protocol", wuifde hij nog weg, "maar ik denk dat de goesting om te koersen nu iets meer overweegt dan het weer en het is ook nog doenbaar."