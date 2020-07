Ook Zulte Waregem opgeschrikt door eerste coronabesmetting

Vanochtend worden de volledige spelerskern en de stafleden opnieuw getest. De trainingen kunnen wel nog gewoon doorgaan, "met respect voor physical distancing", klinkt het op de clubwebsite.

Het is nog niet duidelijk of de oefenwedstrijd tegen KAA Gent, zaterdag 1 augustus om 11u, kan doorgaan.

Het is de zesde coronabesmetting in de Belgische competitie. Bij Genk hebben Maarten Vandevoordt en Paul Onuachu positief getest, bij Charleroi Mamadou Fall en Younes Delfi. Ook bij Waasland-Beveren was er al één positieve coronatest.