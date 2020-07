Kiest Pro League voor 16 of 18? "Waasland-Beveren heeft nog geen gewonnen zaak"

Het wordt een bloedhete dag vandaag en bij de Pro League zal de temperatuur nog wat hoger liggen. Vanaf 10 uur komt de Pro League, de belangenvereniging van de Belgische profclubs, er samen voor een belangrijke Algemene Vergadering.

Er staat een twintigtal punten op de agenda, waarbij vooral stevig gedebatteerd zal worden over het competitieformat en het aantal ploegen dat in 1A mag aantreden.

Vooral Waasland-Beveren, dat op de Algemene Vergadering van 15 mei werd veroordeeld tot degradatie na de stopzetting van de competitie, hoopt eindelijk gehoord te worden in het debat.

De Waaslanders klopten aan bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de rechter in kort geding om de degradatie nog te ontlopen.

De advocaten van de Pro League wilden de beslissing van het BAS nog naast zich neerleggen, maar de uitspraak in de ondernemingsrechtbank van Dendermonde dwarsboomt dat plan. In kort geding werd beslist dat Waasland-Beveren moet worden opgenomen in de 1A-kalender, op straffe van een dwangsom van 2,5 miljoen euro per afgewerkte wedstrijd.