Ierse ex-renner verpulvert Everest-record Contador met 23 minuten

De Mount Everest Challenge-hype blijft de wielerwereld beroeren. De hoogte van de Mount Everest (8.848 meter) bereiken door eenzelfde klim zo vaak mogelijk naar boven te rijden: de opzet is eenvoudig.

De Duitser Emmanuel Buchman deed een tijd geleden een gooi naar de beste tijd, haalde die ook, maar zijn poging werd niet goedgekeurd.

Ook de De Australiër Lachlan Morton probeerde het, maar ook zijn record werd afgekeurd. Opgeven deed Morton evenwel niet, de 2e keer had hij zijn record wel beet.

Toen achtte Alberto Contador zijn moment gekomen. De Spanjaard (38) had er had er 7u27'20" voor nodig. Dat was 2 minuten en 37 seconden minder dan Morton.

Maar de tijd van Ronan McLaughlin zet alles in een nieuw perspectief. De Ierse ex-renner van An Post verpulverde het record van Contador met een tijd van 7 uur en 4 minuten. 23 (!) minuten sneller dan Contador.