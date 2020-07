Evenepoel siert cover Marca: "Deze jongen is een machine"

Remco Evenepoel (20) blies gisteren iedereen omver in de derde rit van de Ronde van Burgos, in het noorden van Spanje. Kleppers als Vuelta-winnaar Simon Yates, Giro-winnaar Richard Carapaz en berggeit Mikel Landa konden de jonge Belg niet volgen op de slotklim Picon Blanco.

Ook de Spaanse sportkrant Marca is onder de indruk en plaatst Evenepoel op de cover met de gevleugelde woorden: "Deze jongen is een machine. Hij wordt de koning van het volgende decennium."

"Met deze prestatie zet hij zijn droom kracht bij: de opvolger van Eddy Merckx worden. Hij heeft nog maar eens bewezen dat hij tot alles in staat is en klaar is om de wielerwereld de komende jaren te domineren."