Dylan Teuns rijdt zijn eerste Strade Bianche: "Aangenaam verrast door het parcours"

"Veel drinken wordt de boodschap"

"Extreme warmte speelt altijd een rol. Er gaan renners afhaken door de hitte", voorspelt Teuns. "In de Ronde van Polen en de Vuelta heb ik het al heel heet meegemaakt en deed ik het goed. Maar soms ben ik er ook al doorgezakt door de warmte. In een ronde heb je tijd om aan te passen, in een eendagskoers niet."

Net als Mathieu van der Poel debuteert ook Dylan Teuns in de Strade Bianche. Wat verwacht hij ervan? "Het is totaal anders nu dan in maart, denk ik. Door het parcours ben ik aangenaam verrast. De lastige hellingen moeten mij echt wel liggen. Volgens mij wordt het weer mijn grootste concurrent."

"Beetje in het duister tasten"

Hoe is het met de vorm van Teuns gesteld? "Ik heb wel een zicht op mijn conditie, maar het is een beetje in het duister tasten. Ik weet niet waar de concurrenten staan en welk niveau zij halen na zo'n lange periode. Het is eigenlijk een beetje zoals het seizoen herstarten na de winterstop."

"Ik heb nog geen wedstrijdervaring in deze koers, maar het zou me moeten liggen. Zeker die steile hellingen en de slotklim in Siena."

Verwacht Teuns koers van bij de start? "Ja toch wel. In het begin van het seizoen is iedereen altijd supernerveus en wordt er hard gereden van bij het begin. Dat zal volgens mij nu ook wel het geval zijn. Daar ben ik wel zeker van."

"Als ik de finale kan meerijden voorin, dan is mijn eerste Strade Bianche geslaagd."