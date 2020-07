Club Brugge wil de dubbel: "Dat Antwerp spelers mist, is niet ons probleem"

Het wordt wel een finale zonder publiek. "Publiek helpt altijd om je op te peppen, maar we hebben al gespeeld zonder en dat gaat ook. Tegen Lille zag je ook agressie. We moeten onszelf een beetje opfokken. Het moet vanuit onszelf komen. We willen voetballen, gewoon lekker ballen."

"Ik kijk naar Club Brugge. Wij moeten klaar zijn voor morgen. We hebben goed getraind, hebben goeie oefenwedstrijden gespeeld en dat moeten we nu tonen. De omstandigheden zijn natuurlijk anders dan normaal, maar we moeten geen excuses zoeken. Dit is een finale, er is een prijs te winnen. We kunnen de dubbel pakken, dat leeft al een paar maanden binnen de groep."

Clement: "Ik kan in het hoofd van Leko kijken, hij ook in dat van mij"

Voor trainer Philippe Clement wordt het ook een speciale match tegen ex-collega Ivan Leko. "Ja, ik kan in zijn hoofd kijken en hij in dat van mij. We kennen elkaar al heel lang. We hebben samen gespeeld en toen hij als coach wou beginnen, is hij bij mij geweest. Ik weet aan welke scenario's hij denkt voor morgen. Grote verrassingen zullen er niet zijn, maar we zetten niet zomaar pionnetjes, het gaat ook om wat de spelers presteren op de mat."

"We komen uit een paar gekke maanden. Voor de spelers is dat stresserend. Dat liep allemaal goed, maar gisteren zijn er vier spelers ziek geworden. Niets met corona, maar last aan de darmen. Het gaat over Mechele, Ricca, Balanta en Dennis. We zullen zien of ze fit raken, anders leg ik een andere puzzel."

"Mijn groep staat fysiek verder dan vorig seizoen. We hebben meer kunnen doen in de voorbereiding. Ik heb ook in twee systemen kunnen schakelen en we kunnen makkelijker schakelen tussen 4-3-3 en 3-5-2. Dat is een voordeel."

"Ik zie een hongerige groep, net als vorig jaar. We willen winnen en prijzen pakken. Het zou pas de 3e keer in de geschiedenis zijn dat Club Brugge de dubbel pakt. Daar zijn we al maanden mee bezig."