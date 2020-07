Wuyts & Schotte zoeken het niet te ver: hun tips voor uw wielermanager

De 5 namen van Michel Wuyts

"Ik heb niet te veel gedacht in functie van cijfers en winnen. Ik wil spelen op de jeugd. Je weet toch niet wat er uiteindelijk zal doorgaan en wat niet."

"Bij Van Aert klinkt alles veelbelovend. Hij stopt niet weg dat hij goed is en hij heeft zelfvertrouwen. Bij Van der Poel is het wat moeilijker in te schatten, maar ik denk dat hij uitstekend begeleid wordt en opbouwt naar de klassiekers. Van Evenepoel verwachten we 10 atomiums, als hij er uiteindelijk 1 of 2 bouwt, ben ik al tevreden."

"Ik zet ook Pogacar want die gaat overal scoren, dat is een beest. En ik kies ook Schachmann. Bora-Hansgrohe wordt onderschat. Die timmeren aan de weg met een jonge ploeg. Hij is al iets rijper en in klassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik mik ik op hem."