WB-preses Huyck: "Als Pro League vasthoudt aan 16 clubs, gaan we opnieuw naar BAS"

"We zijn blij met deze beslissing, maar het belangrijkste voor ons is uiteraard wat er morgen zal gebeuren", vertelt Huyck. "We hopen dat er daar op de Algemene Vergadering eindelijk solidariteit ontstaat. Dat is al van in het begin onze wens geweest. Wij vinden niet dat andere clubs kunnen beslissen over het lot van onze club."

"Deze uitspraak is duidelijk. We moeten opgenomen worden in de kalender van 1A met een dwangsom naar de Pro League toe. Pas op, het is niet onze bedoeling om de Pro League te chanteren, maar we willen zo snel mogelijk aan de tafel geraken en in 1A aan de competitie beginnen."

Wat als de Pro League ondanks alles blijft vasthouden aan het format met 16 clubs? "Ik denk dat er de voorbije dagen voldoende mensen met kennis van het dossier en kennis van de rechtspraak in ons land gezegd hebben dat dit de enige mogelijke beslissing is. Dat voorstel van 16 clubs moet van de agenda. Ik bid voor een constructief voorstel van de Pro League voor de toekomst van onze sport."

"Als de Pro League toch het been stijf houdt, zou dat een brug te ver zijn en een schande voor onze sport. Dan gaan we weer naar het BAS en verhinderen we de competitiestart."

"Of het dan 17 of 18 clubs worden, daar beslissen wij niet over. Daar volg ik de meerderheid in. Het is vooral belangrijk dat onze belangenvereniging niet kan beslissen over het lot van een collega wanneer het sportieve niet afgesloten is."