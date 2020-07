Van KFC Ezaart Sport naar de A-ploeg van Juventus: wie is Daouda Peeters?

Daouda Peeters (21) in een notendop:

Van Mol-Ezaart via Brugge naar Turijn

Bovendien bevestigde Juventus in juni zijn geloof in Peeters met een contractverlenging tot 2024.

Peeters mocht ook al een paar keer mee trainen met de grote jongens en flirtte dus al met de A-kern. In februari stond hij een eerste keer op het wedstrijdblad in de competitiematch tegen SPAL.

Volgens Peeters wordt de Serie C, de Italiaanse derde klasse, zwaar onderschat. "Ik weet dat vele buitenstaanders dat geen hoog niveau vinden. We komen daar echt sterke teams tegen, met een onbekende naam, maar speel er maar eens tegen."

Amper zes maanden later nam recordkampioen Juventus de jonge Belg over. Bij de U23 mocht hij al meermaals zijn kans wagen. In de Serie C, waarin de belofteploeg van Juve uitkomt, speelde hij al zestien matchen mee.

In 2015 klopte de eerste Belgische topclub op de deur: Club Brugge. Daar mocht hij meespelen met de reserven. Een carrière in de Jupiler Pro League zat er niet meteen in toen Italiaanse club Sampdoria hem transfervrij wegkaapte in 2018.

Als getogen Mollenaar begon Peeters zijn voetbalcarrière in de jeugdreeksen van onder meer Ezaart Mol, Dessel Sport en Lierse.

Nog geen Pirlo

In een reportage van Eleven Sports beschrijft Peeters zichzelf als "een stofzuiger, een echte nummer zes."

"Cristiano Ronaldo? Een heel speciale verschijning"

Op 21-jarige leeftijd ligt Peeters al onder contract bij een van de grootste voetbalploegen ter wereld. En daar heeft hij zeker geen spijt van.

"In het begin was het zeker niet gemakkelijk, maar in het leven moet je soms risico's nemen", vertelde Peeters aan regionale zender RTV.

Trainen met de grootste voetbalsterren ter wereld is hij al stilaan gewoon. "Ik denk dat je daar nuchter onder moet blijven. Het zijn allemaal wereldsterren, maar ook allemaal ploegmaten. Het loopt heel goed. Ik voel me steeds beter in de groep."

"Ik kom het best met Matthijs de Ligt overeen, omdat we natuurlijk Nederlands kunnen praten, maar ook omdat we mekaar kennen van de matchen tegen Jong Oranje."

"Daarnaast heb ik een goeie band met Chiellini en Bonucci, collega-verdedigers, die mij voortdurend tips geven over wat ik in welke situatie moet doen. Ze begeleiden me zeer goed."

En hoe voelt het om naast superster Cristiano Ronaldo te trainen? "Die vraag krijg ik regelmatig. In het begin was het fascinerend, een heel speciale verschijning. Als jonge speler is het onwaarschijnlijk om met zo iemand te kunnen trainen."