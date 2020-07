Tackle op Kylian Mbappé was het laatste wapenfeit van Loïc Perrin

Perrin werd in de Franse bekerfinale (0-1 winst voor PSG) van het veld gestuurd na een wilde en zware tackle op Kylian Mbappé. Het was meteen zijn laatste wapenfeit als voetballer, want hij stopt ermee.

"Ik had gehoopt op een ander einde, maar ik ben trots op de reis die ik gedurende zeventien jaar als profvoetballer heb afgelegd", schrijft Perrin op Instagram. "Ik draag de herinneringen voor altijd met me mee. Bedankt!"

Perrin speelde nooit voor een andere club dan Saint-Etienne. Hij kwam 470 keer in actie voor de Franse club en was jarenlang aanvoerder. In 2013 pakte hij met de Coupe de la Ligue zijn enige prijs.