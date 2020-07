Sergio Perez legt positieve coronatest af en mist daardoor de GP van Groot-Brittannië

Donderdag ontbrak Perez op de persconferentie van de rijders op het circuit van Silverstone. "In afwachting van het resultaat van een tweede coronatest zit hij in zelfisolatie", liet zijn team Racing Point toen weten. "De uitslag van de eerste test gaf geen doorslaggevend resultaat."

De tweede test zorgde wel voor duidelijkheid. De Mexicaan is besmet met het coronavirus en mist daardoor al zeker de GP van Silverstone.

"Zoals de regels voorschrijven is Perez in zelfquarantaine gegaan, net als de mensen waarmee hij in contact is gekomen", laat de F1 weten. "Die snelle indijking van het gevaar zorgt ervoor dat de race in Silverstone komend weekend gewoon kan doorgaan."

Wie hem komend weekend zal vervangen bij Racing Point is nog niet geweten. Stoffel Vandoorne is één van de testrijders, maar hij is op dit moment aan de slag in het Formule E-kampioenschap.