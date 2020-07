Schotte voor de Strade: "Stofomstandigheden zullen buiten proportie zijn"

Mijnwerkers in het peloton

Zaterdag zal de Strade gereden worden in nog nooit geziene omstandigheden. Het weer wordt tropisch en de grindpaden liggen er kurkdroog bij.

"De Strade zal wellicht klassiek verlopen met een vroege ontstnapping. De renners moeten toch rekening houden met de hitte, dus ze kunnen beter niet meteen hun kruit verschieten."

"Renners kunnen zich wel perfect voorbereiden op de warmte, als ze goed hydrateren. De meeste renners hebben daar ook ervaring mee. Een warmterenner als Greg Van Avermaet zal dat wel zien zitten om een hele dag in een bakoven te rijden."

"De stofomstandigheden zullen nochtans buiten proportie zijn. Want wie is het gewoon om in stofwolken te fietsen? Ik zou niet weten of er mijnwerkers in het peloton zitten."

"Ik denk bijvoorbeeld aan renners die lenzen dragen. Het is een stom detail, maar een stofje op je lenzen kan ervoor zorgen dat je moet afstappen, omdat je niets ziet." "Daarnaast zitten we met een heel apart verhaal. We krijgen meteen een topwedstrijd voorgeschoteld en niemand uit het peloton heeft een voorbereidingskoers in de benen. Iedereen komt met hetzelfde gegeven aan de start: "We hebben getraind en wat levert het nu op?""

Een olympische kampioen in topvorm

"Als we het Strava-verhaal van Van Avermaet mogen geloven, heeft hij ongveer elke berg in de Alpen beklommen. Dus we gaan met een olympische kampioen in absolute topvorm te maken hebben. Wout van Aert heeft ook al gezegd dat hij beter klimt dan ooit." Zaterdag staan er veel Belgen op het lijstje der favorieten, maar Renaat Schotte ziet ook een kanshebber in Alberto Bettiol.

"Hij heeft de Ronde van Vlaanderen zo schitterend gewonnen vorig jaar. Hij is een kind van de streek. Hij heeft misschien als lokale held zijn zinnen gezet op de eerste Italiaanse koersen." Ook Mathieu van der Poel is een logische kandidaat op de eindzege. "Hij is een renner die niet veel competitie nodig heeft om er meteen te staan. We zullen vooral naar dat soort coureurs moeten kijken, want er zijn er toch veel die wat competitie nodig hebben." "Uittredend winnaar Julian Alaphilippe moeten ze er ook nog afrijden. Hij heeft die punch op het einde, want dat laatste klimmetje wordt vaak over het hoofd gezien. We herinneren ons allemaal de iconische krampen die Van Aert er kreeg."

Koers als verstrooiing

De angst dat ook het hertekende wielernajaar in het water valt, bestaat. "Ik ben realistisch en ik bekijk het van dag tot dag. Ik heb een heel drukke agenda om dat najaar in te vullen, maar ik hou er ook rekening mee dat alles wegvalt. Dat is het leven zoals het nu is." "Maar de koers zal vooral voor verstrooiing zorgen. Zoals sport in het algemeen. Daar moeten we ons vooral aan optrekken." "De renners hebben na de bekendmaking van de nieuwe kalender spontaan nieuwe doelen gesteld en willen zich nu laten zien." "Er zullen sowieso coureurs zijn die zich gaan vergalopperen. We kunnen bijzondere scenario's krijgen of juist een afwachtende koers. Het is moeilijk te zeggen."