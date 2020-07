Ronnie O'Sullivan begint WK snooker "als een rat in een lab"

Het WK snooker wordt het eerste indoorevenement in Engeland mét publiek tijdens deze coronacrisis. In het Crucible Theatre in Sheffield zullen zo'n 300 toeschouwers de wedstrijden kunnen volgen.

De Engelse speler Anthony Hamilton (49) - ook bekend als The Sheriff of Pottingham - vindt het daar te vroeg voor. Als astmalijder voelt hij er zich niet goed bij.

Ronnie O'Sullivan begrijpt Hamilton. "Ze behandelen ons als een ratten in laboratorium", stelt de topspeler. "Als je wekenlang afstand probeert te bewaren, voelt dit raar aan."

"Maar ik begrijp ook dat de organisatoren stilaan weer toeschouwers willen toelaten. En wij krijgen de keuze om te spelen of niet te spelen."

O'Sullivan kiest voor het eerste. Hij treedt zondag in de eerste ronde aan tegen de Thai Thepchaiya Un-Nooh.

Belgische spelers zal je de komende weken niet in actie zien in de Crucible. Luca Brecel verloor nipt in de laatste voorronde. De jonge snaak Ben Mertens (15) haalde de 2e kwalificatieronde.