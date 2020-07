Pro League en KBVB aanvaarden uitspraak: "Kalender is van tafel"

De Belgische voetbalbond en de Pro League houden zich voorlopig op de vlakte in de nieuwe elementen in de zaak-Waasland-Beveren. "We nemen akte van de uitspraak en conform de beslissing van de kortgedingrecht is de kalender voor het komende seizoen zonder gevolg (lees: is niet meer geldig)."

De bond en de Pro League lijken hun hoop nu te leggen op een oplossing of compromis op de Algemene Vergadering van morgen. "Dan valt een beslissing met betrekking tot de sportieve gevolgen van de beëindiging van de competitie in 1A en 1B."