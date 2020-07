Pro League bevestigt: "Voetbalfinales gaan dit weekend zeker door"

De Pro League doet ook nog een oproep aan de supporters van de vier ploegen die in actie komen om "absoluut niet samen te komen" om naar de wedstrijden te kijken. "Bekijk de wedstrijden in de meest veilige omstandigheden", klinkt het.

"We begrijpen dat de honger groot is bij de voetbalfans, maar laat ons samen deze kans grijpen om aan te tonen dat het voetbal klaar is om aan het seizoen te beginnen en dat we op onze fans kunnen rekenen in de moeilijkste omstandigheden."