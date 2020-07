Nummer 1 in het vrouwentennis past voor US Open uit corona-angst

Een afzegger van formaat voor de US Open (die in principe op 31/8 van start gaat). De Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty zal niet naar de VS gaan, omdat ze de reis tijdens deze coronapandemie niet ziet zitten.

Ook de Western & Southern Open, het voorbereidingstoernooi op de US Open, laat Barty aan zich voorbij gaan.

"Ik hou van beide toernooien, dus dit was een moeilijke beslissing. Maar er zijn nog altijd grote risico's door het coronavirus. Ik voel me er niet comfortabel bij om mezelf en mijn team in gevaar te brengen."

De kans is dan ook niet onbestaand dat er nog toppers Barty zullen volgen. Zo worden er toch weer wat meer vraagtekens geplaatst achter de US Open.