Napoli-voorzitter wil terugwedstrijd CL niet spelen in Barcelona

In de Catalaanse hoofdstad Barcelona stegen de coronabesmettingen de voorbije dagen fors. "Ik hoor veel verwarring en angst over de toestand in Spanje", reageerde De Laurentiis daarop in de Italiaanse media.

"Wat moet er gebeuren vooraleer men beslist dat we niet naar Barcelona moeten? De kwartfinales van de Champions League worden afgewerkt in Lissabon, die van de Europa League in Duitsland."

"Ik begrijp niet waarom we onze achtste finale ook niet gewoon in Lissabon kunnen spelen. We moeten naar een stad waar er grote problemen zijn en dat wil ik niet."

Napoli en Rode Duivel Dries Mertens speelden in de heenwedstrijd, voor de coronacrisis, in eigen huis 1-1 gelijk tegen Barcelona. De terugwedstrijd staat voor 8 augustus in Camp Nou geprogrammeerd.