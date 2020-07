Michel Wuyts in FB Live: "Het wordt een Belgisch wielernajaar"

Het wielerseizoen staat (weer) voor de deur. Na meer dan vier koersloze maanden hervat het wielercircus zaterdag met de Strade Bianche. In een Facebook Live gaf Michel Wuyts een vooruitblik op deel twee van het seizoen aan de hand van jullie vragen. "Ik mik op een Belgisch podium voor de Strade Bianche. Dat is lekker chauvinistisch."

Over de Belgen

Wint Wout van Aert de Strade Bianche? Op de vraag of Wout van Aert kan winnen, is Wuyts duidelijk: "Jazeker. Vooral omdat hij zegt: "Ik ben heel goed. Ik ben lichter en rij beter bergop". Dat heeft hij allemaal nodig. Het slot van de wedstrijd is een echte krachtmeting. Hij zal niet meer moeten afstappen op de slotklim zoals twee jaar geleden." "Hij komt liefst alleen aan, maar ze komen daar meestal alleen aan. Dat laatste stuk is zo afpeigerend. Daarnaast gaan de koersen in augustus snel openbarsten, omdat de goesting zo groot is." Over de hitte die de renners zaterdag voorgeschoteld krijgen, weet Wuyts alles. "Ik ga al 25 jaar op vakantie in Toscane. Vanaf 12u 's middags moet je daar niet buitenkomen. Het wordt een grote verhitting en stofwolk. Vooral dat laatste." De pronostiek van Michel Wuyts: 1. Van Aert. 2. Benoot. 3. Van Avermaet.

Heeft Tiesj Benoot zijn goede vorm van het voorjaar aangehouden? "Ja, door het feit dat hij zich kan blijven fixeren, twijfel ik daar niet aan. Hij was uitmuntend in het echte voorjaar en ik ga ervan uit dat hij weinig moeilijkheden heeft met het warme weer." "Benoot zit wel op een tweeslag: klassiekers of kleine rondes? Ik zou voorlopig op beide mikken. Dat moet ook als je tweede wordt in Parijs-Nice." "Ik schrijf hem ook op voor zaterdag. De Strade is zijn koers. Ik raad hem wel aan een mijnwerkerslamp mee te nemen door al het stof."

Wint Philippe Gilbert Milaan-Sanremo? "Het leek me moeilijk voor Gilbert om er nog te winnen omdat het vooral op explosiviteit aankomt en die heeft Gilbert logischerwijs verloren met de jaren." "Maar nu is het parcours veranderd en dat speelt in zijn voordeel, op voorwaarde dat de koers hard wordt gemaakt. Maar het parcours zal daar voor zorgen. Het zal meer op en af gaan en meer bochtig zijn."

Wint Remco Evenepoel het WK? "In het tijdrijden, ja. In de wegrit ook. De vraag is of hij voldoende herstelt. De tijdrit zit wel helemaal vooraan, dus de herstelperiode is groter."

"Hij gaat als kopman naar het WK, maar zet er een tweede kopman naast. Te veel druk wordt gevaarlijk. Maar het is misschien goed dat we iemand hebben die komaf maakt met die angst en zegt: "ik ga het toch eens proberen"."

Wint Greg Van Avermaet een monument? "Van Avermaet moet het hebben van veel competitie en veel overgave. De drukke wielerkalender is daardoor gunstig voor hem." "Hij wil zich misschien bewijzen voor zijn ploegmaats en het personeel, want hij wil zijn ploeg bij elkaar houden. Hij heeft de leeftijd om zich dat aan te trekken. Maar misschien is het beter dat hij naar een ploeg trekt die hem beter kan omringen in zijn wedstrijden."

Wint Dylan Teuns een klassieker? "Hij was er al dichtbij in de Waalse Pijl. Waarom zou hij die niet winnen? Hij kan ook mee strijden voor het podium in Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race." "Hij wordt vaak onderschat, maar ik zou tegen alle teams zeggen: "houden zo". Dan stijgen zijn kansen op een zege."

Wint Tim Wellens een Waalse klassieker? "Als het slecht weer wordt, wel. Ik kijk uit naar de koersen op het einde van september en oktober, want dat wordt een ander gegeven." Wuyts gelooft duidelijk in de kansen van de Belgen. "We hebben het veel over Belgen. Ik geloof daar echt in. Ik ben er voor een groot stuk van overtuigd dat het een Belgisch wielernajaar wordt. Ze moeten wel eens gaan winnen. In onze klassiekers zijn we toppers in het bezetten van de ereplaatsen."

Over de niet-Belgen, zoals Pogacar, Van der Poel en Sagan

"Ik verwacht veel van de revelatie van vorig jaar: Pogacar. Die heeft grote stappen gezet als piepkuiken met een derde plaats in de Ronde van Spanje. Maar die kan veel meer dan vorig jaar." "Van der Poel zou zomaar kunnen winnen in de eerste wedstrijd waar hij aan de start komt, zoals in de Strade. Hij heeft in het begin van het seizoen een beetje gesukkeld met ziekte. Het is afwachten hoe goed hij nu is." "Sagan is een raadsel. Hij is nog altijd een vedette en een van de grootste wielrenners van het peloton, maar we kunnen niet het allerhoogste blijven verwachten. Hij doet niet mee aan de Vlaamse klassiekers. In de Ronde van Italië gaat hij wel heel aparte dingen laten zien."