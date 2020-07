Kim Clijsters krijgt wildcard voor toernooi van Cincinnati (dat in NY plaatsvindt)

10 jaar geleden won Kim Clijsters, toen al in haar 2e tennisleven, het toernooi van Cincinnati door in de finale Maria Sjarapova te verslaan. Nu mag ze in haar 3e tennisleven een poging doen om de titel een 2e keer op zak te steken.

Clijsters is een van de 4 grandslamwinnaressen die vandaag een wildcard kregen van de organisatie. De andere 3 zijn Venus Williams, Naomi Osaka en Sloane Stephens.

Het toernooi van Cincinnati vindt dit jaar vanwege corona in het Billie Jean King National Tennis Center in New York plaats. 10 dagen later staat de US Open op het menu.