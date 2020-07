Evenepoel showt nieuw zegegebaar in Burgos: "Dit is de Remco"

Een overwinning van Remco Evenepoel begint stilaan gewoon te worden en dus moeten we vanaf nu misschien ook beginnen wennen aan zijn nieuwe zegegebaar.

Misschien wel geïnspireerd door Jay Z's hit "Dirt off your shoulder" veegt Evenepoel een paar denkbeeldige stofjes van zijn schouder. "Dat is het zegegebaar waar ik aan het werken was", zegt hij tegen journalisten van onder meer Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

"Het is iets van mezelf. Niet egoïstisch bedoeld. Maar ik denk niet dat veel renners dit al hebben gedaan. Dit is nu de Remco-beweging."