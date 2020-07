Denis Odoi staat op 1 match van terugkeer naar Premier League

Fulham degradeerde vorig seizoen, met Odoi, uit de Premier League. Het slaagde erin zijn ploeg grotendeels bij elkaar te houden. Ook Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) bleef de club trouw. Hij zou met 26 goals van goudwaarde blijken in het reguliere seizoen, waarin Fulham net naast rechtstreeks promotie greep.

Via de play-offs kan het nu alsnog stijgen naar de Premier League. Cardiff City kreeg al in de heenmatch een 0-2-dreun toegediend. Fulham kon zich zo in de terugmatch, waarin Odoi een kwartier zou spelen, een kleine 1-2-nederlaag veroorloven. Die ene goal werd gescoord door Neeskens Kebano (ex-Charleroi en -Genk), die de laatste maanden echt is opengebloeid.

Dinsdag is Brentford de tegenstander in de finale, in wat traditioneel "de duurste voetbalmatch op aarde" wordt genoemd. De winnaar van dat duel weet zich immers verzekerd van zo'n slordige 200 miljoen euro, voornamelijk aan tv-gelden.