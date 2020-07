Bom: Waasland-Beveren krijgt gelijk en moet in kalender 1A opgenomen worden

Waasland-Beveren vond het niet kunnen dat het niet werd opnomen in de kalender van 1A, omdat ze tot de volgende Algemene Vergadering (31/7) nog steeds in 1A zitten. Daarom spande de club een kort geding aan tegen de Pro League.

De uitspraak in die zaak is nu gevallen: Waasland-Beveren krijgt gelijk. Dat wil concreet zeggen dat de club in principe opgenomen moet worden in de kalender van 1A.

Als de club niet wordt opgenomen in 1A, moet de Pro League een hoge dwangsom betalen aan Waasland-Beveren. Het zou gaan om een bedrag van 2,5 miljoen euro per match.

De uitspraak legt meteen weer een bom onder de voetbalcompetitie. Morgen spreekt de Algemene Vergadering van de Pro League zich uit over het competitieformat met 16 ploegen, maar de zaak-WB is een nieuw zwaar agendapunt. Hoeveel teams zullen er komend seizoen in 1A voetballen? En wat nu met de competitiestart volgende week?