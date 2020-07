Atletencommissie BOIC: "Erg gechoqueerd door getuigenissen in het turnen"

In de Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zetelen (ex-)sporters als Evi Van Acker, Dirk Van Tichelt en Hans Van Alphen. Ook zij zijn behoorlijk onder de indruk geraakt van de verhalen over misbruik in de Vlaamse turnsport.

"We zijn bijzonder gechoqueerd en bezorgd over de ernst hiervan. We leven mee met iedereen die zulke negatieve ervaringen heeft meegemaakt."

"Als Olympiërs weten we als geen ander dat de weg naar topprestaties lang en zwaar is. De grens van wat aanvaardbaar is, valt moeilijk te definiëren. Maar het is zeer problematisch wanneer talrijke gymnasten zowel tijdens als na hun topsportcarrière met mentale problemen te maken krijgen."

"In het algemeen willen we benadrukken dat misbruik, pesten, kleineren en andere vormen van mishandeling van atleten onder geen enkele vorm goed te praten is. Deze praktijken horen niet thuis in de sport en mogen nooit als excuus voor het leveren van topprestaties genoemd worden!"

"Na verloop van tijd kan een cultuur ontstaan waarbij bepaald onaanvaardbaar gedrag als normaal en zelfs als noodzakelijk beschouwd kan worden. Gezien de internationale onthullingen, lijkt dit ook geregeld het geval in de turnwereld."

"De atletencommissie wil een duidelijk standpunt innemen dat fysieke of psychische mishandeling van atleten absoluut niet thuishoort in de (top)sportwereld. Dergelijke praktijken dienen onderzocht en afgekeurd te worden."

"Het welzijn van de atleet moet boven alles staan en is een primaire vereiste voor een gezond topsportklimaat. Het leveren van topprestaties en respect voor integriteit kunnen hand in hand gaan, er zijn genoeg topsporters die dat kunnen getuigen."