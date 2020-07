Antwerp Giants bereiden zich noodgedwongen individueel voor op seizoen

De eerste ploeg van Antwerpen had volgende week het begin van de groepstrainingen gepland, maar die gaan al tot eind augustus niet door. "Normaal gezien kwamen onze buitenlanders dit weekend aan en begonnen wij met de groepstrainingen na eventueel een week quarantaine of iets dergelijks. Maar we hebben alles opgeschort tot 25 augustus", bevestigt voorzitter Roger Roels.

We gaan proberen om drie of vier keer per week individuele trainingen te organiseren.

"De bedoeling is wel om de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en de Europese competitie, die nu starten in september, goed te beginnen met een basisconditie. Achterstand op andere ploegen willen we niet oplopen. We gaan dus proberen om drie of vier keer per week individuele trainingen te organiseren", zegt Randy Oveneke, assistent-coach bij de Antwerp Giants.

"Wat voor profvoetballers kan, kan hopelijk ook in het basketbal"

Alleen Belgische spelers kunnen afzakken naar het oefencomplex van de ploeg, maar ook de buitenlanders moeten thuis trainen om in vorm te blijven. "Het bestuur is in overleg om te zien hoe we dit zullen aanpakken", vertelt Oveneke,

"We zullen ons best doen om de maatregelen op te volgen, dus alle coaches moeten met mondmasker trainen. We gaan ervoor zorgen dat de spelers anderhalve meter afstand houden op het terrein, ze mogen ook niet douchen en brengen best hun eigen basketbal mee. Zo kunnen we contact tussen spelers en staf vermijden."



Tijdens wedstrijden is dat natuurlijk niet mogelijk. Uitstel van de competitie vragen de Antwerp Giants voorlopig niet, al stelt zich de vraag of die wel normaal kan verlopen. Alleen bestaat er in het profbasketbal nog geen protocol waarbij spelers op regelmatige basis getest worden, zoals in het profvoetbal wel het geval is.



Roels staat open voor eenduidige maatregelen: "Wij zijn een profploeg. Wij zijn klaar om nog meer acties te nemen als ze die aan ons voorschrijven. Als men iets voor de profvoetballers wil doen, dan hoop ik dat dat voor profploegen in het basketbal ook kan."