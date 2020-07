"Meest logische optie is ego's opzij zetten en voor competitie met 18 gaan"

Vandaag heeft Waasland-Beveren van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde finaal gelijk gekregen. De kalender die de Pro League heeft opgesteld, zonder Waasland-Beveren, is nietig verklaard.

Foute interpretaties van de vonnissen door de Pro League

De BMA sprak wel degelijk over een schending van de mededinging, maar niet in die mate dat er voorlopige maatregelen opgelegd moeten worden. Over een paar maanden kan er nog een uitspraak vallen, die de Pro League een zware boete kan opleveren.

Eerder had het BAS de beslissing van de Pro League ook al vernietigd, omdat ze onredelijk was. Toen las de Pro League dat als: onze motivering voor die beslissing was niet voldoende.

Alles is ontspoord de avond voor de Algemene Vergadering van 15 mei

Daar is het ontspoord, waardoor we nu op 1 week van de competitiestart met deze situatie zitten.

Maar plots is er een soort machinatie in gang gezet door enkele leden van de Pro League - zoals voorzitter Peter Croonen, maar ook nog anderen - om toch mordicus vast te houden aan het systeem met 16.

Wat zijn de verschillende opties?

Welke opties liggen nu op tafel? Ten eerste is er beroep mogelijk tegen de uitspraak van de ondernemingsrechtbank, maar dat is niet in kortgeding. In het allerbeste geval is er dan een uitspraak in september. Daar zijn ze natuurlijk niet mee gediend.

In de wandelgangen was de voorbije dagen al te horen dat er een nieuwe kalender opgesteld zou worden, mét Waasland-Beveren maar ook met een annulering van de competitie in 1B.

Dat wil zeggen dat de match tussen OH Leuven en Beerschot plots overbodig wordt, want er is geen stijger naar 1A. Een match nota bene die de Pro League die 2 clubs maandenlang gedwongen heeft te spelen, desnoods in Duitsland.

Ik hoef er geen tekening bij te maken dat in dat geval die 2 clubs uiteraard naar de rechtbank zullen stappen.

Een andere mogelijkheid is dat Waasland-Beveren erbij komt en we een onwaarschijnlijke competitie met 17 krijgen, waarbij elke ploeg eens een weekend vrij is. Daar is geen meerderheid voor te vinden in het profvoetbal en ook rechtenhouder Eleven Sports liet weten dat dat voor hen onmogelijk is.

De meest logische conclusie zou moeten zijn dat er morgen enkele mensen hun ego's opzij zetten en ze beslissen om een competitie met 18 te doen, desnoods voor 1 seizoen, waarna na dat ene seizoen wel 2 of 3 ploegen moeten degraderen.

Alleen is ook dát niet zo makkelijk, want heel wat kleine clubs - zoals Cercle Brugge - willen dat dan weer niet, omdat ze bang zijn dat zij dan wel eens uit de boot dreigen te vallen als er kapitaalkrachtiger clubs als OH Leuven en Beerschot bij komen.