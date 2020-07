Wullaert heeft al bijnaam: "Tess The Princess? Grappig gevonden"

De terugkeer van Tessa Wullaert naar haar ex-club ging niet onopgemerkt voorbij. Het was lang geleden dat de vrouwenploeg van Anderlecht zoveel mensen bij elkaar zag voor een persconferentie.

De royale opkomst leverde de aanvalster meteen ook een bijnaam op in de Mediahuis-kranten. "Tess The Princess? Ik moest lachen als ik het zag", vertelde Wullaert vanmorgen op Studio Brussel. "Het is grappig gevonden."

Dat ze ook hetzelfde rugnummer heeft gekozen als dat waarmee "Vince The Prince" ooit bij Anderlecht begon, is dan weer puur toeval. "Ik heb gewoon mijn leeftijd - 27 - als rugnummer gekozen. Dat heb ik bij Manchester City ook gedaan. Dat het het oude rugnummer van Kompany is, is gewoon een mooi toeval."

Zaterdag staat er al een eerste oefenwedstrijd op het programma en Wullaert hoopt zich meteen te kunnen tonen. "Het is maanden geleden dat ik in ploegverband heb gespeeld, dus het kriebelt. Het doel? Ik hoop de beker en de titel te winnen, dat is het belangrijkste."