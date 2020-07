Voorzitter organisatiecomité: "Olympische Spelen nog eens uitstellen is geen optie"

Muto bevestigt bij de Britse openbare omroep dat er alles aan gedaan wordt om de Spelen te laten doorgaan vanaf 23 juli 2021. "We hebben het met Thomas Bach (de voorzitter van het IOC, red) besproken en een nieuw uitstel is niet aan de orde."

"Het evenement volledig achter gesloten deuren houden, is ook geen optie. We bekijken wel om minder toeschouwers toe te laten zodat de regels van social distancing kunnen gerespecteerd worden."

Veel internationale experten geloven niet dat de Spelen kunnen georganiseerd worden zonder een vaccin tegen het coronavirus. "Als er een vaccin is, dan is dat in ons voordeel. Maar onze organisatie valt of staat er niet mee. We moeten er gewoon in slagen om een klimaat te creëren waarin atleten en hun omgeving zich veilig voelen."

"Meer dan 130 nationaliteiten mogen voorlopig Japan niet in. We weten niet wat er zal gebeuren. Het is te optimistisch om te denken dat alle beperkingen tegen juli volgend jaar van de baan zullen zijn. Toch moeten we positief blijven en ervan uitgaan dat de Spelen kunnen doorgaan."