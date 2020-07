TAS veroordeelt "schaamteloze gedrag" van Manchester City bij vrijspraak

Manchester City werd in februari gestraft door de UEFA voor het niet naleven van de regels rond de Financial Fair Play (FFP). De straf was stevig. City werd twee jaar uitgesloten van Europees voetbal en kreeg een zware boete van 30 miljoen euro.

Maar het TAS draaide de schorsing in beroep terug. In een lijvig document van 93 bladzijden legt het Sporttribunaal uit waarom de Engelse grootmacht werd vrijgesproken.

Het TAS volgde het oordeel van de UEFA niet dat City een financiële injectie van 204 miljoen euro had weggemoffeld in de boekhouding als sponsorcontracten om te voldoen aan de FFP-regels. Enkele betalingen konden ook niet meer worden onderzocht.