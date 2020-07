Strade Bianche bij +30°C: "Goede voorbereiding op hitte is cruciaal"

Met temperaturen boven de 30 graden wordt het dit weekend weer puffen en zweten voor de sportievelingen onder ons. Ook het wielerpeloton zal zaterdag in de Strade Bianche afzien onder de brandende Italiaanse zon. "De beste voorbereidingsmethode is 'heat exposure'", zegt sportarts Ruud Van Thienen.

Niet alleen bij ons zal het kwik dit weekend een hoge vlucht nemen, ook in Toscane - waar zaterdag de Strade Bianche plaatsvindt - is het al even erg warm. De renners zullen de eerste grote wielerklassieker na de coronapauze afwerken in temperaturen die vlot boven de 30°C zullen uitstijgen. Wij vroegen aan sportarts Ruud Van Thienen wat de impact is van sporten in zo'n hitte en hoe renners zich het beste klaarstomen voor een inspanning onder de brandende zon.

"Trainen in de hitte is nodig om lichaam aan warmte aan te passen"

"Temperaturen van meer dan 30 graden, dat zorgt sowieso bij meerdere renners voor problemen", opent Van Thienen. "Veel hangt daarbij af van hoe goed de renners zich hebben voorbereid."

"Vooral trainen in warme weersomstandigheden is een goede voorbereidingsmethode. In een ideale wereld is 14 dagen voldoende om je maximaal voor te bereiden op zulke temperaturen."

"Dat is de tijd die je lichaam nodig heeft om meer plasmavolume in het bloed aan te maken en meer te gaan zweten. Maar je zweet zal ook verdunnen. Daardoor zal er meer vochtverlies zijn maar minder zoutverlies. De beste methode is dus 'heat exposure': trainen in de hitte."

Door de hitte zal het opnieuw een stoffige editie van de Strade Bianche worden.

Opmars van de saunasessies: "Natuurlijke manier om aan plasma-expanding te doen"

Een andere methode om aan hittetraining te doen is het nemen van saunasessies. "Deze methode geraakt tegenwoordig meer en meer in trek", zegt Van Thienen. "Saunasessies kunnen dan ook de weerbaarheid tegen de hitte versterken." "Bij een saunasessie werkt de renner zijn gewone training af en gaat hij aansluitend een halfuurtje in de sauna zitten, met de bedoeling om gecontroleerd te dehydrateren." "Als de renner nadien dan voldoende water, zout en suiker opneemt, wordt er in het lichaam een soort supercompensatie-effect geactiveerd en zal het lichaam zich in de daaropvolgende dagen beter gaan voorbereiden op dergelijke vocht- en zoutverliezen." "Het is een natuurlijke manier om aan plasma-expanding te doen. Het plasmavolume in het bloed neemt toe, waardoor het bloed meer vochtreserves heeft om zweet te produceren."

Dit soort beelden zullen we zaterdag misschien ook wel zien.

Zo'n saunatherapie wordt overigens niet enkel toegepast in de voorbereiding op een koers in warme omstandigheden. Ook in koude omstandigheden heeft het zijn voordelen.

"Als het bloedvolume toeneemt, neemt ook het maximaal debiet van je hart toe, wat betekent dat je meer zuurstof kan transporteren en je dus beter zal presteren. Mits op de juiste manier uitgevoerd, ervaar je dus in alle omstandigheden de voordelen van zo'n warmtetherapie." "Ter illustratie: Een ongetrainde renner van 70 kg die geen heat exposure of hoogtestages doet, heeft ongeveer 5-6 liter bloed (80 ml/kg). Door training, warmte (extra plasmavolume) en hoogte (extra rode bloedcellen) kan zijn bloedvolume stijgen tot een goede 7-8 liter."

"Natuurlijk verschilt het nog steeds van renner tot renner. Een renner die heel slecht tegen de hitte kan, zal na hittetraining misschien slecht tegen de hitte kunnen. Dat is een verbetering, maar wel nog steeds slecht. De genetische bagage speelt daar een grote rol in."

"Tijdens de wedstrijd ideale samenstelling van water, zout en suiker binnenkrijgen"

Wat moet een renner doen om zich tijdens de wedstrijd te wapenen tegen de hitte? "Het ligt voor de hand dat een renner in de eerste plaats vooral moet drinken om het vochtpeil op niveau te houden." "Je moet er ook voor zorgen dat je de ideale samenstelling van dorstlessers binnenkrijgt: niet alleen water maar ook suiker en zout zijn belangrijk. Dat kan perfect individueel bepaald worden aan de hand van tests." "Door de ietwat ongewone omstandigheden denk ik niet dat heel veel renners nog zulke tests hebben gedaan in aanloop naar de Strade Bianche. Al hebben de ploegen natuurlijk nog de testdata van vroeger." "Als ik een renner moet noemen die heel veel zweet? Ik denk in de eerste plaats aan Tiesj Benoot. Een renner die niet veel zweet kan ik zo niet meteen benoemen. Het is simpel: iemand die goed getraind is, die zweet gewoon veel."