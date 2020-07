Sevilla-speler Gudelj bevestigt positieve coronatest: "Ik voel me goed"

Sevilla kwam vandaag met he nieuws dat één van zijns pelers zondag positief had getest op het nieuwe coronavirus. Een naam werd in eerste instantie niet genoemd, maar vanavond kwam de bevestiging dat het om de Serviër Nemanja Gudelj gaat.

De 28-jarige middenvelder laat op Instagram weten dat het goed met hem gaat en dat hij nergens last van heeft. "Ik hoop snel terug te kunnen keren bij mijn ploegmaats om ze te helpen met de laatste doelen van het seizoen. Tot snel!"

Sinds de positieve test werden alle teamleden al twee keer getest. De eerste controles bleken allemaal negatief, het resultaat van de tweede controleronde wordt donderdagvoormiddag verwacht. Wanneer ook die negatief zijn, wil Sevilla 's namiddags de groepstraining hervatten. Uit voorzorg is die voorlopig stopgezet.

Sevilla neemt het op 6 augustus in Duisburg op tegen AS Roma in de achtste finale van de Europa League. Het duel wordt door de coronacrisis maar over één wedstrijd gespeeld, in plaats van de gebruikelijke heen- en terugmatch.