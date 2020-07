Pro League onderzoekt of compensatie voor voetbalfans mogelijk is

Wedstrijden in 1A en 1B gaan tot eind augustus zonder publiek door. Dat werd gisteren beslist door de Jupiler Pro League naar aanleiding van de stijgende coronacijfers en nieuwe maatregelen. Die eenduidige regel was nodig, vonden ze bij de vereniging van profclubs. Ook raden ze fans aan om gewoon thuis naar de duels te kijken en niet samen te komen in groep.

Belgian Supporters, het overkoepelend orgaan van alle Belgische supportersverenigingen, kon zich vinden in die beslissing, maar vroeg wel om voetbalwedstrijden gratis te maken op televisie. Voorzitter Eddy Janssis haalde aan dat ook fans het minder breed hebben door de pandemie.