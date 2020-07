Pro League: "2 risicomatchen komend weekend als lakmoesproef voor competitie"

Volgens de letter van de nieuwe verordening in de provincie Antwerpen mogen Antwerp en Beerschot niet meer trainen, aangezien het om een contactsport gaat.

"Ofwel moeten die 2 clubs (net als de andere 2 Antwerpse profclubs KV Mechelen en Westerlo) in een andere provincie gaan trainen (Tubeke is een optie) ofwel trainen zij niet meer óf zonder fysieke contacten", somt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, de mogelijkheden op.

Wat de bekerfinale en promotiefinale zelf betreft, die beide niet in Antwerpen plaatsvinden, valt de Pro League terug op de huidige richtlijnen van Binnenlandse Zaken. Die verbieden sportwedstrijden, al dan niet zonder publiek, momenteel niet.

"We willen graag aantonen dat we wedstrijden op een veilige manier kunnen organiseren", zegt Van Bever. "De 2 risicomatchen van komend weekend zijn wat dat betreft een lakmoesproef."

Gouverneur Berx is vooral beducht voor samenscholingen naar aanleiding van die matchen, bijvoorbeeld door supportersfeestjes. "We kunnen niet garanderen dat dat niet zal gebeuren, maar we geloven dat de clubs hun fans krachtig zullen oproepen om dit niet te doen."

Gouverneur Berx verwees er ook naar dat er nu een nieuwe epidemiologische context is, waardoor de protocollen van de Pro League misschien niet meer afdoende zijn. "Maar wij hebben ons plan opgemaakt met een tweede golf in het achterhoofd. We gaan ervan uit dat ons plan sterk genoeg is. Tot nu toe heeft het haar nut al bewezen."