Ook Mercedes van Stoffel Vandoorne kleurt zwart in strijd tegen racisme

Enkele weken geleden nam Mercedes, dat met Lewis Hamilton de enige zwarte rijder in de F1 heeft, al een stevig standpunt in door het traditionele grijs van de auto in te ruilen voor zwart. Nu volgt ook de Formule E-auto van de renstal dit voorbeeld.

Na een break van 5 maanden trekt de Formule E zich komend weekend weer op gang, maar dan zal Mercedes naast de sportieve ook een andere strijd voeren.



"We willen over de hele wereld onze stem laten horen om een fors standpunt in te nemen tegen racisme en discriminatie en voor meer diversiteit en tolerantie in de maatschappij", zegt Bettina Fetzer van Mercedes.

Ook Stoffel Vandoorne is tevreden met het nieuwe uiterlijk van zijn auto. "We gaan weer de weg op, nu met een volledig zwart chassis om zo te tonen dat we fel gekant zijn tegen racisme."