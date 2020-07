Ook goed nieuws voor UAE in Burgos: Gaviria wint 2e etappe met sprekend gemak (VIDEO)

Deze ochtend werden drie Colombianen van Team UAE naar huis gestuurd door hun team omdat ze contact gehad hebben met een persoon die positief had getest op corona.

Fernando Gaviria had zijn landgenoten duidelijk niet nodig in de massasprint. Na een rit zonder veel animo - Remco Evenepoel reed even lek, maar was in geen tijd terug in het peloton - was hij oppermachtig in de laatste rechte lijn, al leek hij ook te profiteren van een val in de laatste bocht.

Arnaud Démare (FDJ) en Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) kwamen nooit in de buurt van Gaviria. Felix Grossschartner, de winnaar van gisteren, blijft leider.