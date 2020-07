Onze spion kiest uw kopman in de Sporza Wielermanager: "Schrijf Van der Poel maar op"

Pas je team in onze Wielermanager nog aan voor de Strade Bianche

"Tweestrijd tussen Van der Poel en Van Aert"

Hij doet mee voor de zege, net als Wout van Aert. Dat kan wel een leuke tweestrijd worden. Zo'n halve veldrit is ook een beetje prestige voor hen.

En zet daar sowieso Mathieu van der Poel bij, ook al is hij debutant op de Toscaanse grindwegen. Schrijf hem maar op.

Of ik een joker in gedachten heb? Neen, want veel collega's heb ik de jongste maanden niet aan het werk gezien, of toch niet van dichtbij.

"Tiesj is meteen supergoed als hij van zijn berg komt"

Maar Tiesj is altijd meteen supergoed als hij van zijn berg komt. Hij is een werkbeest, 100 procent. Hij zal zeker meteen klaar zijn.

Op stage telde Benoot al af naar de Strade Bianche:

"Goeie stagesignalen bij Meurisse, Coquard heeft erg hard op gewicht gelet"

Als ik ook al naar de komende weken en maanden kijk, dan schuif ik ook graag Xandro Meurisse naar voren.

Ik hoorde veel goede signalen vanop zijn stage in de Vogezen. Dat belooft veel goeds.

En Xandro wil een mooi contract in de WorldTour in de wacht slepen. Dat is altijd goed voor de motivatie.

Let ook op Bryan Coquard, de Franse sprinter. Hij zit heel hard met de openingsrit van de Tour in Nice in zijn hoofd.

Hij zou scherper dan ooit staan en zou erg makkelijk bergop rijden.

Hij heeft, zo laat ik me vertellen, tijdens de coronaperiode heel hard op zijn gewicht gelet en is enkele kilo's kwijtgespeeld. Houd hem dus maar in de gaten.