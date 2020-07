"NBA moet rekening houden met volledig seizoen achter gesloten deuren"

Het huidige NBA-seizoen wordt vanaf morgen weer opgepikt, zonder fans. Alle teams verblijven in het Walt Disney World Resort in Orlando, waar ze één grote bubbel vormen en de competitie op een relatief veilige manier afgewerkt kan worden.

"Ik was aanvankelijk bang dat het een beetje te veel op een militair kamp zou lijken", zegt Michele Roberts aan ESPN. "Echt waar. Ik zei: "Je kunt mensen niet opsluiten. Zelfs als het een mooie gevangenis is, blijft het een gevangenis"."

"Maar ik heb nu met eigen ogen gezien hoe het hier gaat. Natuurlijk moet iedereen zich strikt aan de veiligheidsvoorwaarden houden. Verder is alles voor de spelers en teams hier aanwezig, het ziet er perfect uit."

Roberts zet de deur open om ook volgend seizoen op deze manier af te werken. "Ik zit niet in het kamp van president Trump die denkt dat het over twee weken allemaal over kan zijn. Ik hoop ontzettend dat de omstandigheden veranderen waardoor we weer op een andere manier kunnen spelen. Maar daar kunnen we nu niet van uitgaan. Dus als dit de juiste manier is om te spelen, moeten we dat doen."