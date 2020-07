Mondmaskers dan toch niet verplicht in Antwerpen bij "intensief sporten"

Daarnaast is ook alleen contactloos sporten toegestaan, wat betekent dat sporten als judo of karate niet mogelijk zijn. Groepssporten met meer dan 10 mensen is verboden voor sporters boven 18 jaar.

"Als je alleen op een koersfiets op een desolaat pad aan het rijden bent, zoef je elkaar voorbij en is de kans op besmetting nihil", zegt gouverneur Berx. "Dat is anders als je in een peloton zou rijden. Dan geldt het samenscholingsverbod van 10, waardoor je verplicht 1,5 meter afstand moet houden."

Zoals bekend zijn mondmaskers in de hele provincie verplicht, maar voor mensen die "intensief sporten" wordt een uitzondering gemaakt. Deze beslissing is ingegeven door het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie, die op de risico's van intensief sporten met een mondmasker wijst.

De voorbije dagen werd al duidelijk dat de coronamaatregelen in de provincie Antwerpen verstrengd zouden worden. Die maatregelen gaan pas nu van kracht, maar gouverneur Cathy Berx heeft in laatste instantie nog enkele aanpassingen aangebracht.

Wat met de bekerfinale en promotiefinale?

Bij het verbod op groepssporten wordt vooralsnog geen uitzondering gemaakt voor het profvoetbal. Het is dus nog altijd niet zeker of Antwerp (bekerfinale tegen Club Brugge) en Beerschot (promotiefinale tegen OH Leuven) komend weekend zullen kunnen spelen, ook al vinden die matchen niet in de provincie Antwerpen plaats.

Gouverneur Berx schuift deze hete aardappel door naar het federale niveau. Evaluatiecel Celeval moet nog met een advies komen, maar zelf lijkt Berx geen voorstander. "Het gaat niet alleen om de sportactiviteit, maar vooral om de ontlading nadien (lees: mogelijke supportersfeesten), afhankelijk van de uitslag."

"Mag ik jullie er trouwens op wijzen dat de corona-uitbraak in Europa is begonnen met een voetbalwedstrijd (Atalanta-Valencia, red). Het klopt dat er protocollen zijn (zoals testing en tracing), maar er is nu een nieuwe epidemiologische context."