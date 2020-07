KV Mechelen verkoopt Kaboré al na 5 matchen aan Manchester City

Issa Kaboré streekt pas een jaar geleden neer in Mechelen en hij maakte pas een paar maanden geleden zijn debuut voor de club. Toch was dat voldoende om Manchester City te overtuigen. Kaboré mag komend seizoen wel nog een jaartje rijpen in Mechelen.

"Dit is een win-winsituatie voor alle partijen", zegt sportief directeur Tom Caluwé. "De speler zelf droomt van de Premier League en kan bij ons die stap rustig voorbereiden."

"City heeft een duidelijk traject voor ogen en gaf aan dat onze club belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van Kaboré. Op deze manier kunnen we hem ook nog in Mechelen houden."

KV Mechelen laat nog weten dat de volledige transfersom geïnvesteerd wordt in de afbouw van de schulden.