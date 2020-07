Handbalcompetities worden uitgesteld, nog overleg over BENE-League

Tijdens een uitzonderlijke crisisvergadering met de Koninklijke Belgische Handbalbond, de Vlaamse Handbalvereniging en de Ligue Francophone de Handball werd beslist dat alle nationale en regionale handbalcompetities worden uitgesteld tot begin oktober.

"In functie van de evolutie van de gezondheidscrisis is een bijkomend uitstel niet uitgesloten", klinkt het. "Het spelen van vriendschappelijke wedstrijden is tot begin september niet mogelijk."

Voor de BENE-League zit de Raad van Toezicht later deze week samen om knopen door te hakken.

Trainingen worden niet verboden, maar clubs krijgen het wel advies om "zo veel mogelijk outdoor te sporten, contacten zo veel mogelijk te vermijden en de regels van sociale afstand zo goed mogelijk na te leven".