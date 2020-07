Ex-Gent-speler Sørloth is de grote held in Turkse bekerfinale

Trabzonspor was als vicekampioen de grote favoriet tegen Alanyaspor. Die favorietenrol maakte het na 25 minuten al waar, toen Alexander Sørloth Omur de openingsgoal aanbood.

Hierna bleef het windstil qua goals, tot de Noor die vorig seizoen door Gent werd gehuurd in de extra tijd de 2-0-eindstand vastlegde. Het is geen verrassing dat Sørloth een hoofdrol opeiste, want dit seizoen was hij al goed voor 32 goals.

De bekerwinst levert Trabzonspor wel geen Europees ticket op, want het is gestraft vanwege de Financial Fair Play. De Turkse traditieclub is wel nog in beroep gegaan tegen deze uitspraak bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.