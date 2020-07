Dwars door het Hageland weert publiek: "Volg de koers op tv"

Dwars door het Hageland kreeg in de hertekende kalender een plaatsje op 15 augustus. Niemand weet hoe de situatie er over 2 weken zal uitzien, maar de organisatoren doen er alles aan om de koers toch door te laten gaan.

"We zijn klaar om te koersen", zegt organisator Nick Nuyens. "De voornaamste maatregel is dat we zullen koersen zonder publiek. Dat is heel ingrijpend voor een volkssport als wielrennen. Alleen is het voor een hoger doel."

Nuyens vraagt de mensen dan ook met aandrang om niet naar de wedstrijd zelf af te zakken. "Het is belangrijk dat er weer gekoerst wordt, in de eerste plaats voor de teams. Maar het is ook leuk om naar te kijken. Kijk daarom thuis naar de koers. Je zal alles goed kunnen volgen."

De organisatie stelde een special Covid-team samen om voor medische begeleiding te zorgen. "Het team zal onder meer de hotels van de renners controleren."

Wat als er toch een positieve test is? "Dan zullen de renner én zijn team niet mogen starten. Daarnaast overleggen we dan ook met het Covid-team of er nog meer stappen genomen moeten worden."

Het lijkt allemaal veel gedoe voor "maar een koers". "Het vraagt inderdaad veel werk, maar als we het dan toch voor mekaar krijgen, is de voldoening dubbel zo groot. De wedstrijd is belangrijk, maar de gezondheid staat altijd op de eerste plaats."