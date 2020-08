Antwerp-icoon Svilar over bekerfinale: "Zware taak voor opvolger van Bolat"

In aanloop naar de bekerfinale sprak Sporza met Antwerp-icoon Ratko Svilar, bekerheld in de finale van '92. De toen 42-jarige Svilar zette in de penaltyreeks tegen KV Mechelen zelf een pingel om en stopte er ook nog eens drie.

"Onderling in de competitie was Antwerp beter dan Club Brugge"

Svilar weet wat het is om een bekerfinale te spelen. Hij voorspelt dan ook een wedstrijd waarin het alle kanten op kan. "Een bekerfinale is slechts 1 wedstrijd: het is alles of niets in 90 of 120 minuten. Alles kan gebeuren."

Het coronavirus plaatste een lange tijd vraagtekens achter de bekerfinale dit jaar. Ook de voorbereiding is door het virus grondig verstoord. "Op dit moment kunnen de Antwerp-spelers niet eens spelen, gezien de situatie met het virus in de provincie", weet Svilar.

"Het wordt niet evident. Club is de kampioen en heeft wellicht het betere team op dit moment. Maar in de onderlinge duels in de competitie was Antwerp wel de betere: ze wonnen thuis van Club en verloren onterecht in Brugge", zegt Svilar.

"Maar nu is het een andere situatie. Veel spelers zijn vertrokken, zoals Sinan Bolat, en dat is niet zomaar op te vangen. Maar ik weet dat coach Ivan Leko het goed zal doen."