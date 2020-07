Wout van Aert klaar voor Strade Bianche: "Ik klim beter dan ooit"

"Het heeft lang genoeg geduurd"

"De onzekerheid was voor niemand leuk, het zal een bijzonder gevoel zijn zaterdag. Als je twee keer derde bent geworden, dan kan je de koers ook winnen. Ik ga dus met ambitie naar de Strade Bianche. Die ambitie is een topresultaat."

"Donderdag verkennen we met de ploeg nog eens het parcours. Dat is toch altijd belangrijk bij deze koers. Maar als ik zie hoe ik op trainingskamp mee kon met de Tour-ploeg, dan mag ik best tevreden zijn. Ik kijk er gewoon enorm naar uit om weer te koersen. Het heeft lang genoeg geduurd."

Net op die slotklim liep het al twee keer "fout" voor Van Aert. "Als ik ooit wil winnen in Siena, dan zal ik solo moeten aankomen. Renners als Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang, waar ik vorig jaar mee op pad was, zijn nu eenmaal beter op dat soort aankomsten. Het plan is dus om de klimmers eraf te rijden op de grindstroken, al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan."

"Ik heb de laatste maanden erg veel bergop getraind en klim dan ook beter dan ooit. Ik heb me daar altijd goed bij gevoeld, nu heb ik er een schepje bovenop gedaan. Ik hoop dat het goed uitpakt. Een Tour-col beklimmen is natuurlijk een andere inspanning dan de slotklim van de Strade in Siena, maar goed klimmen is mooi meegenomen."

Van Aert vertoefde enkele weken op hoogtestage in Frankrijk met de Tour-ploeg van Jumbo-Visma. Aan de zijde van Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk is hij naar eigen zeggen een betere klimmer geworden. "Als je met die mannen bergop rijdt, dan zit je toch niet in je comfort zone."

"Probleem is het evenement op zich, niet het peloton"

Vreest Van Aert dat er niet lang gekoerst zal worden, nu de coronacijfers in heel Europa weer omhoog gaan? "Er is toch wat meer stress de laatste weken. De berichtgeving is niet heel positief. Ik ben dan ook realistisch genoeg om te beseffen dat sport en ontspanning een van de eerste dingen zijn die zullen sneuvelen."

"We doen ons uiterste best om op een veilige manier te koersen. We krijgen vaak een coronatest en elke ploeg heeft wel een protocol om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wielrennen is natuurlijk een publiek gebeuren, dus natuurlijk houd ik rekening met nieuwe afgelastingen."

Hebben de renners schrik om er opnieuw aan te beginnen? "Dat is veel gezegd. We zijn het gewoon van tussen het volk te rijden. Het probleem is het evenement op zich en niet het peloton. Iedereen die nu aan zijn seizoen begint, is al weken op hoogtestage en volgt de voorwaarden van zijn ploeg."

"Een uitbraak in het peloton vrees ik dus niet. Een evenement in een grote stad lokt natuurlijk altijd veel volk. Je kan de start- en finishzone wel publieksvrij maken, maar langs het parcours is dat natuurlijk moeilijker", concludeert Van Aert, die ook van Milaan-Sanremo nog een doel maakt.

"In deze omstandigheden mag je niets laten liggen. In elke koers waar ik start, heb ik ambitie. Het is leuk dat ik in aanloop naar de Tour de France mijn eigen kans mag gaan en kopman ben. Daar cijfer ik mij 100% weg voor het team."